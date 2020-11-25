МИД Азербайджана о постановлении Сената Франции: не имеет юридической силы

Прежде всего, отметим, что предложение Сената Франции о принятии резолюции «О необходимости признания «Нагорно-Карабахской Республики»» было выдвинуто группой проармянских сенаторов. За день до голосования по резолюции, посол Азербайджанской Республики во Франции обратился к членам Сената в соответствии с процедурами слушания в Сенате и представил подробную информацию. Однако принятие Сенатом совершенно необъективной резолюции можно рассматривать только как провокацию. Похоже, что армяне диаспора Франции широко используют тему конфликта в предвыборных целях.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Подчеркивается, что принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы. Однако, учитывая политическое значение резолюции, навязывание ее страной с посредническим мандатом серьезно ставит под сомнение нейтралитет страны. Это также подрывает репутацию Франции как справедливого посредника в азербайджанском обществе.