Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «парламентские выборы», проведенные в Абхазском регионе Грузии 12 марта 2022 года, а также их результаты.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

«МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права» — говорится в заявлении. внешнеполитического ведомства.