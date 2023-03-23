Украина и гаагский Международный уголовный суд (МУС) подписали соглашение об открытии представительства органа в этой стране. Об этом сообщается на сайте МУС.

Соглашение о сотрудничестве было подписано 23 марта в Гааге генпрокурором Украины Андреем Костиным и секретарем МУС Питером Льюисом, отмечается в сообщении.

«Мы очень благодарны за сотрудничество, поддержку и помощь, которые мы получили от правительства Украины, и надеемся на укрепление нашего сотрудничества в будущем», — цитирует МУС Льюиса.

Как заявил украинский генпрокурор, он уверен, что открытие офиса МУС в Украине «знаменует собой начало новой главы в нашем тесном сотрудничестве». «Мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных на Украине, не будут привлечены к ответственности, независимо от их политической или военной позиции», — добавил Костин.

Как отметили в МУС, отделения суда необходимы для развития и поддержания отношений сотрудничества с ключевыми заинтересованными сторонами в соответствующих странах и для поддержки мандата суда и вытекающей из этого деятельности в этих странах.