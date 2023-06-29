Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около €170 млрд.

Как передает #, об этом сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

«С февраля 2022 года партнеры выделили Киеву около €170 млрд, эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что, согласно данным системы Ukraine Support Tracker, донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк. В частности, Европейский союз выделил почти €62 млрд, помощь от США составила €71 млрд. В список стран-доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия. От них Украина дополнительно получила €23 млрд. Еще почти €13 млрд предоставили международные финансовые организации.

«Половину выделенных средств составляет финансовая помощь, еще около 40% — военная помощь, остальное — гуманитарная поддержка, — отметили в министерстве. — Самую большую военную поддержку Украина получила от США — более €43 млрд».