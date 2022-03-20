Железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью отсутствует, российские военные не смогут доставлять железной дорогой свою технику со стороны Беларуси. Об этом сообщил глава «Украинской железной дороги» (Укрзализныци) Александр Камышин в эфире «Настоящего времени».

«Я обращался к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в Украину. Я могу сказать, что сообщения между Беларусью и Украиной нет», — отметил он.

По словам главы украинской железной дороги, ранее он обращался к белорусским железнодорожникам «с призывом не вести железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины».