В рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан главы двух государств подписали два важных документа.

Как передает # со ссылкой на «Спутник Узбекистан», информацию об этом распространила пресс-служба Президента Узбекистана.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали «Договор о союзнических отношениях» и «Договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы».

Кроме того, правительства, министерства и ведомства, крупные компании двух стран подписали 15 документов о наращивании сотрудничества.

Стороны договорились о создании Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, высшего и послевузовского образования.

Документы также касаются стратегических реформ, развития электронной торговли, лесного хозяйства, государственной службы.

Представители двух стран подписали «дорожные карты» по расширению сотрудничества между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской, Джизакской и Туркестанской областями, а также соглашения о реализации проектов в области энергетики, химической промышленности, транспорта и логистики.

Также в рамках визита подписаны торговые контракты и инвестиционные договоры на сумму 8 миллиардов долларов.