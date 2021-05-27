Между исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба Артаком Давтяном напряженные отношения.

Oб этом пишет армянская газета «Жоховурд».

Издание отмечает, что в эти дни серьезно обострились отношения между и.о. министра обороны Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба Артаком Давтяном, который ни одно свое решение не согласовывает с Арутюняном, многие шаги делает в обход и.о. министра.

«Внутри армянского генералитета царит настоящий раздрай», — пишет газета «Жоховурд».

По сведениям газеты, о ситуации даже докладывали и.о. премьера Николу Пашиняну.

Издание пишет, что огромным влиянием в министерстве пользуется первый заместитель главы ГШ Аршак Карапетян, который стал своеобразным «серым кардиналом» в ведомстве.