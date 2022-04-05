Определены 6 пунктов пропуска для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в законопроекте «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между Азербайджанской Республикой и Грузией», который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, эти следующие КПП:

Беюк Кесик (Азербайджан) – Гардабани (Грузия) ж/д

Гырмызы керпю (Азербайджан) – Красный мост (Грузия), Мазымгара – Цодна (Грузия)

Ипекйолу (Азербайджан) – Абрешумис Гза (Грузия)

Садахлы (Азербайджан) – Вахтангиси (Грузия)

Муганлы (Азербайджан) – Самтатцкаро (Грузия)

Согласно проекту, уполномоченные структуры сторон посредством протоколов определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в связи грузами и транспортными средствами, которые будут перевозиться и пересекать пропускной пункт Ипекйолу-Абрешумис Гза.