Метр за метром – Россия продолжает ползучую оккупацию Грузии

Грузия вновь столкнулась с тревожными действиями вдоль линии оккупации со стороны Южной Осетии. Как передает Грузия Online, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает о новом факте незаконной т.н. бордеризации близ де-факто границы с Южной Осетией.

«На территории, прилегающей к селу Атоци Карельского муниципалитета и селу Земо-Никози Горийского муниципалитета, со стороны оккупационных сил вновь зафиксирован факт незаконной т.н. бордеризации… Деструктивные шаги, предпринятые оккупационными силами с точки зрения ущерба среде безопасности, будут еще раз остро подниматься на очередных раундах как в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ), так и Женевских международных дискуссий», — говорится в сообщении СГБ.

А министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел встречу с находящимися с визитом в Тбилиси сопредседателями Женевских международных дискуссий со стороны ЕС, ООН и ОБСЕ Тойво Клааром, Джиханом Султаноглу и Рудольфом Михалка.

По информации МИД, «министр иностранных дел выразил обеспокоенность участившимися провокациями со стороны России, которые угрожают миру и стабильности во всем регионе и ограничивают фундаментальные права местного населения». В то же время, по сообщению ведомства, Давид Залкалиани поднял вопрос о незаконных задержаниях и похищениях граждан Грузии, а также о продолжающемся процессе т.н бордеризации в окрестностях сел Атоци, Земо-Никози и Хурвалети, передает Общественное телевидение.

Судя по всему, Россия по каким-то причинам усиливает гибридную войну против Грузии. СМИ сообщают, что в течение последних нескольких дней со стороны Южной Осетии продвигаются и строятся новые заграждения в направлении трех вышеуказанных грузинских сел близ Гори.

Но что дают встречи членов правительства с международными переговорщиками, имеющими контакт с Москвой? И что можно поделать против ползучей оккупации? Какой может быть выход, если все всё и так видят?

Ситуацию комментируют # известные тбилисские эксперты.

Доктор политических и военных наук Вахтанг Маисая:

— Да, гибридная война в виде ползучей оккупации продолжается. Российские оккупанты и осетинские сепаратисты еще более углубляются внутрь нашей территории. Я думаю, что встречи, которые провели в Тбилиси главы наших МИД и Службы госбезопасности с международными представителями, хороши и полезны. Необходимо поднимать тревогу на всех возможных уровнях по поводу происходящего. Однако, я думаю, к сожалению, это ничего не даст. Потому что у Кремля есть свои домашние заготовки, и мне кажется, они будут применяться еще сильнее.

Я ожидаю, что вслед за недавней первой последует еще одна кибератака со стороны российских спецслужб. Это будет уже вторая фаза – первую, напомню, мы пережили в самом конце августа – начале сентября, когда Тбилиси попытались обвинить в изготовлении отравляющего вещества «Новичок».

А из-за того, что сейчас постепенно накаляется предвыборная кампания в Грузии, второй киберудар будет более значительным и сильным. Уверен, что все это связано с предстоящими парламентскими выборами, и Кремль пытается как можно сильнее поднять температуру на политической арене Грузии.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Действительно, в последние дни ситуация на линиях оккупации в Грузии вновь напряженная, хотя напряжения, боли и страданий там хватает каждый день. Нынешняя волна перекапывания и воровства грузинских земель силами ФСБ России — это стандартный, если можно так сказать, инструмент Кремля в рамках его предвыборной кампании в Грузии. Уже неинтересно обсуждать, что Кремль таким образом оказывает давление на Тбилиси, так как это происходит постоянно и усиливается перед такими значимыми событиями, как учения НАТО, визиты, или, в данном случае, выборы в парламент. Только накануне местная прокремлевская партия «Альянс патриотов» была разоблачена материалами, доказывающими их связь с Кремлем, только-только сняли и выбросили антитурецкие билборды, которые Кремль установил в Аджарии руками своих сподвижников, как началась и новая агрессия вдоль линии оккупации. Весь арсенал в действии.

Я бы отметил еще один интересный момент: если весь год, со дня смены руководителей силового блока, к линиям оккупации был запрещен подъезд журналистам и активистам, чтобы шуму было поменьше, то накануне выборов неожиданно этот проезд всем разрешили. Видимо, сейчас шума нужно побольше именно в направлении оккупации, а не собственно выборов, которые будут решать судьбу страны всего лишь через полтора месяца.

Что касается встреч с международными посредниками и переговорных форматов — это очень хорошо и полезно, наверное, но еще полезней — когда все общество и правительство в оккупированной стране честно и скоординированно работает весь год, а не только по политическому календарю. Оккупация и борьба против нее – это ведь не предвыборный баннер, а ежеминутная угроза безопасности страны.