Месячный объем потребления электроэнергии населением увеличен

Кабинет министров Азербайджана принял решение о мерах в связи с регулированием месячного объема электроэнергии, потребляемого населением.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства» Кабинет министров постановил:

— месячный объем электроэнергии по тарифу семь гяпик за киловатт/час, определенный для потребителей из категории населения решением Тарифного совета от 28 ноября 2016 года № 17, с апреля 2020 года в течение последующих отчетных месяцев повышается на 100 киловатт/часов и определяется в размере 400 киловатт/часов.

Это решение относится к электроэнергии, потребленной в течение последующих двух отчетных месяцев со дня считывания показаний счетчиков в апреле. Под объемом электроэнергии, потребленной в течение отчетного месяца, подразумевается электроэнергия использованная в течение 30 календарных дней.

ОАО «Азеришыг» поручено подготовить и представить министерству экономики и министерству финансов Азербайджана необходимую информацию и подтверждающие документы с целью компенсации разницы, образовавшейся в результате изменения, утвержденного частью первой настоящего постановления, за счет средств, выделенных распоряжением Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года № 1950.