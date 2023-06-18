Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об уходе из «Пари Сен-Жермен» и в целом европейского футбола. Его слова передает beIN Sports.

«Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего», — сказал Месси.

3 июня Месси провел последний матч в составе «ПСЖ», выйдя на поле против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

Лионель является семикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.