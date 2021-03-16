Месси: «Столько игр за «Барсу» – большая честь для меня»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о вчерашнем матче 27-го тура Ла Лиги против «Уэски» (4:1), который стал для него 767-м в составе каталонского клуба.

Аргентинец повторил рекорд экс-полузащитника «Барсы» Хави по количеству матчей за клуб.

«Достичь такого количества игр в составе «Барселоны» – это большая честь для меня. Спасибо всем коллегам, которые все эти годы сопровождали меня, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом», – написал Месси в инстаграме.

Аккаунт «Барселоны» ответил на эти слова аргентинца: «Пускай игр будет еще больше».

Месси в этом матче отметился дублем и сделал голевую передачу. После игры главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высоко отозвался о нападающем. «Это самый важный человек в истории «Барсы». Повезло, что он все еще с нами», – сказал Куман.