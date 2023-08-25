Лионель Месси снялся в клипе колумбийского рэпера.

36-летний форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины принял участие в клипе на песню Trofeo («Трофей»).

Песню исполнили Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическому имени Maluma, и пуэрто-риканский певец Яндель Вегилья Малаве, более известный как Yandel.

Ближе к концу клипа Месси в форме клуба МЛС появляется на домашней арене команды и передает завоеванный Кубок лиг, свой первый трофей в новой команде и рекордный 44-й в карьере, Maluma, который в футболке с фамилией Лео. Заканчивается клип танцем рэпера в центре поля с трофеем в руках.

«Это дань уважения величайшему Лео Месси 🐐», – написал Maluma в инстаграме. (sports.ru)