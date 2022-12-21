Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси с высокой долей вероятности продлит соглашение с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, вероятность того, что Месси останется в клубе из столицы Франции, составляет 90%. Отмечается, что переход в каталонский клуб возможен только в том случае, если «ПСЖ» не сможет подписать аргентинца из-за финансового фэйр-плей.

Напомним, Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года и ушел во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Аргентинский футболист выступал за каталонцев на протяжении 18 лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.