Месседжи президента

Вчера президент Азербайджана по случаю праздника Новруз выступил с обращением к нации, в ходе которого говорил о ряде важных вопросов внутриполитической и экономической ситуации в стране. Месседжи президента дают возможность понять последующие действия правительства на фоне распространяющегося коронавируса.

Речь президента Азербайджана можно поделить на три основные части: собственно поздравление, об экономической политике страны и внутриполитической ситуации. В последней части выступления говорилось о новой политической конфигурации и оппозиции. Речь президента Азербайджана можно рассматривать как призыв к диалогу и объяснение населению страны происходящих процессов.

«Именно в результате применения принципов прозрачности в государственный бюджет поступило более 1 миллиарда манатов, и эти средства до последней копейки были направлены на решение социальных проблем людей. Как вам известно, в результате принятых государством мер в прошлом году 4,2 миллиона граждан Азербайджана улучшили свое материальное положение, были значительно увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия. Это еще раз показывает, что Азербайджан является социальным государством, и основное направление всех наших экономических возможностей – социальное обеспечение граждан» — отметил глава государства.

Заявления президента Азербайджана о том, что «Азербайджан является социальным государством, и основное направление всех наших экономических возможностей – социальное обеспечение граждан», на самом деле – не простые слова, а отражают контуры будущей политики.

Глава государства дает понять обществу, элите и всем заинтересованным кругам, что сейчас правительство разворачивается, если можно так выразиться, в «левую» сторону. Это означает, что правительство во главе с президентом страны берет курс на социально-экономическое развитие с упором на дотационную политику в отношении социально незащищенной части общества.

Даже скептики не могут относиться к этому заявлению, как к популистскому. Сегодня в США, в Западной Европе, России все большую силу набирают именно те политические круги, программа которых имеет сильную социальную ориентированность. То есть государство становится жестким регулятором этого процесса. Тем самым власти хотят изменить проводимую доселе политику, которая ярко продемонстрировала разницу в уровнях жизни богатых и бедных.

Другой вопрос, что в Азербайджане эта система работала в несколько ином формате, не похожем на ту, которая существует в развитых западно-европейских странах. У нас она имела свои особенности: сформировавшийся средний и богатый класс в том или ином виде представляли те же самые чиновники, скопившие свой капитал далеко не самыми честными путями. Тем не менее, президент страны уже объявил о новой полит-экономической конфигурации, где доминировать будут три основных направления: борьба с коррупцией и чиновничьим беспределом (то есть богатые чиновники станут историей, а на их места приходят меритократия и технократы), диалог с оппозицией и поиск общего знаменателя (то есть — правительство национального единства), и сильная политика протекционизма в социальной политике страны.

При этом президент также не раз подчеркнул, что «сегодня власть Азербайджана сильна, как никогда», что является сигналом всем силам, попытавшемся противодействовать этой политике — такие попытки будут жестко пресекаться. Если учесть, что правительство находится на стадии трансформации, которая займет определенное время, данная тактика с точки зрения нейтрализации противников вполне оправдана.

В этом контексте неслучайно, что еще одна важная часть заявления президента касалась пятой колонны. «Еще неизвестно, к чему приведет это заболевание. Поэтому в период этой болезни будут действовать совершенно новые правила отношений. Пусть каждый знает это, и не исключено, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение. В таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью.

Азербайджанский народ давно выбросил их на свалку истории. Там они загнивают уже почти 30 лет. Но мы не можем позволить, чтобы антиазербайджанские силы, пятая колонна, национальные предатели, воспользовавшись этой ситуацией, совершили какую-либо провокацию. Пусть все знают это. Наша политика однозначна, у нас решительная воля. Мы, как всегда, решаем и будем решать проблемы азербайджанского народа», — подчеркнул президент.

Это открытый месседж, допускающий в ближайшее время введение «чрезвычайного положения» в стране, а это, как известно, специальное положение, диктующее особые условия поведения.

Правда, говоря о пятой колонне, президент не назвал конкретных имен, но экспертное сообщество страны уверено, что он намекал на лидера ПНФА Али Керимли (и поддерживающие его силы), который отказался принять приглашение Администрации президента для налаживания контактов в новых политических реалиях. Алиев четко дал понять, что любая провокация либо действие провокационного характера со стороны оппозиционной прослойки будет жестко пресекаться. Речь президента – это открытый посыл обществу, политическим кругам, что сейчас в условиях не лучших экономических и политических процессов, провокации с целью расшатывания государственных устоев будут жестко пресекаться и караться. Это не желание или прихоть правительства, а требование времени и исторического отрезка, в котором мы сегодня находимся.