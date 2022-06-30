Президент Индонезии Джоко Видодо после визита в Киеве отправился в Российскую Федерацию. Там на встрече с президентом Владимиром Путиным он якобы передал кремлевскому диктатору послание президента Укарины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС. На брифинге по итогам встречи с Путиным Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания он не раскрыл. Так же президент Индонезии подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.

Вместе с тем в Офисе президента Зеленского заявили, что никакого послания в Кремль глава Украины не передавал.

«Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ.

Накануне в ходе визита президента Индонезии в Украину СМИ сообщали, что Видодо дабы попытаться помочь мирным переговорам якобы предложил Зеленскому передать послание Путину. Он также говорил, что будет убеждать российского президента прекратить боевые действия в Украине. (УНИАН)