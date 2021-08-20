Давно ожидаемое событие — президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего спикера парламента Арарата Мирзояна главой МИД. С мая эта позиция оставалась вакантной. Ясно, что назначение это произошло с подачи Никола Пашиняна. Мирзоян – один из ближайших его соратников.

Он — член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» и один из основных инициаторов политических изменений в стране в апреле-мае 2018 года, когда в результате уличных акций Пашинян и его команда пришли к власти.

А еще, напомним, это тот самый политик, подвергшийся жестокому избиению толпы в ночь подписания Трехстороннего заявления о прекращении огня, здоровье которого после этого какое-то время находилось в критическом состоянии. Он, наверное, единственный из команды Пашиняна, кто буквально на себе ощутил последствия проигрыша Армении во Второй Карабахской войне.

Итак, чего можно ждать от его нового назначения? Многие, и, наверное, не без оснований, считают, что этот человек будет более четко проводить внешнеполитическую линию, исповедуемую Пашиняном. Напомним, что его предшественники – министр Ара Айвазян и недавний и. о. министра Армен Григорян совершенно не воспринимали новые реалии, сложившиеся в регионе после войны, и позволяли пресс-службе МИД Армении регулярно выступать с агрессивными реваншистскими заявлениями, направленными против территориальной целостности Азербайджана. В Баку это вызывало большое удивление, а сам Пашинян эту странность никак не комментировал, отмалчивался. Возможно, потому что никак не мог подобрать подходящую кандидатуру на этот пост.

На днях Никол сделал ряд знаковых заявлений на заседании правительства. Он сообщил о готовности Армении приступить к разблокированию транспортных коммуникаций, начать процесс демаркации/делимитации границ с Азербайджаном, а также – урегулирования отношений с Турцией.

Надо отметить, это как раз то, чего ждут от Еревана Баку и Анкара. И теперь именно новый глава МИД Мирзоян должен своими решениями и действиями продемонстрировать, что это были не пустые слова.

Интересно, действительно ли серьезен настрой Пашиняна? И в силах ли его команда и прежде всего Мирзоян пойти на эти шаги, которые наверняка взбесят реваншистские круги, в том числе представленные в парламентской оппозиции?

Своими мыслями по этому поводу поделились с # известные эксперты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, конечно, сенсация, особенно, если вспомнить непримиримую риторику последних месяцев на фоне очередного обострения отношений между Ереваном и Баку. Но, кстати, такую опцию мы в свое время рассматривали как оптимистический сценарий для выхода из сложившейся ситуации после ноябрьского поражения. Вполне возможно, окончательное решение двигаться в этом направлении Пашинян принял под влиянием отказа Москвы применить 4 статью ОДКБ о коллективной обороне или же под давлением Кремля, которому важно обязательное военное присутствие в двух конфликтующих республиках Южного Кавказа и роль единственного брокера. Опять-таки, заявление о возможности урегулирования отношений с Турцией всего лишь заявление, которое, конечно, раздражает оппозицию, но пока ни к чему не обязывает. Но оно важно.

Вероятно, в этом ключе стоит и рассматривать назначение Арарата Мирзояна главою армянского МИДа. Критики этого назначения уже успели отметить, что бывший спикер парламента не является профессиональным дипломатом и не имеет большого опыта на этом поприще. В этом случае роль сыграла личная преданность Мирзояна, который, как известно, даже физически пострадал от противников Пашиняна во времена активных протестов. Некоторые источники утверждают также, что его назначение согласовано с Москвой (что не удивительно), и он оказался предпочтительнее других достойных кандидатур. По крайней мере его спич в российской Думе о важности российско-армянских отношений при демонстрации недовольства участием некоторых парламентариев в «антиармянском шабаше в Баку», свидетельствует, что Арарат Мирзоян может быть достаточно убедительным. Насколько он окажется убедительным в таком деликатном деле как восстановление доверия между Арменией и Азербайджаном и Турцией покажут первые заявления новоназначенного министра – подхватит он месседжи своего шефа или сделает вид, что не услышал их.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Назначение Мирзояна на пост главы МИД — логичный шаг, который не стал неожиданностью. Это один из ближайших соратников Пашиняна и впервые МИД переходит под управление команды премьер-министра. После обновления мандата на прошедших выборах это крайне логичный шаг, так как именно от Министерства иностранных дел сейчас будет очень многое зависеть. Это и развитие ситуации с Азербайджаном и Турцией, и отношения с Москвой, и отношения с Западом. Можно сказать, что раньше направление международных отношений не было самой сильной стороной именно потому что не было единого курса между ветвями власти. Сейчас же стоит ожидать, что политика станет более понятной и чёткой. У Мирзояна хороший опыт общения с международным сообществом на позиции лидера парламента. Сейчас этот опыт будет крайне важен для продвижения интересов страны в существующей реальности.