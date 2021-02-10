Меркель заявила, что в Германии обозначилась третья волна коронавируса

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в ФРГ вызывают большое удовлетворение, однако третья волна пандемии уже обозначилась, с ней нужно бороться, заявила канцлер Ангела Меркель журналистам по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.

«Мы можем быть очень довольны», — заявила канцлер, комментируя снижение уровня заболеваемости в стране, добавив, что «третья волна обозначилась, мы должны бороться с ней».

«В прошлом году мы не могли предусмотреть развитие мутаций вируса, мы получили первый доклад об этих мутациях… Мы знаем, что эти мутации — реальность, и их становится все больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится», — добавила канцлер.(РИА Новости)