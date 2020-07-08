Меркель выступила за активизацию внешней политики ЕС

В этой связи она подчеркнула необходимость активной внешней политики ЕС, отметив такие ее направления, как отношения с Великобританией, с которой союз должен согласовать договор о будущей форме отношений в связи с Brexit, расширение ЕС на Западные Балканы, отношения с Африкой и Африканским союзом, в том числе в контексте миграционной политики, а также отношения с Китаем.