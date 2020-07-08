Меркель выступила за активизацию внешней политики ЕС

Европейский союз должен самостоятельно решать, кем хочет быть Европа в «стремительно изменяющемся мировом порядке», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«В то же время мы живем в мире глобальных перемен, когда смещаются зоны влияния, а Европа при всей приверженности многих стран-членов трансатлантическому союзу больше предоставлена сама себе. Мы должны и можем решать, кем хочет быть Европа в этом стремительно изменяющемся мировом порядке», — заявила она, представляя в Европарламенте программу председательства Германии в Совете ЕС.
В этой связи она подчеркнула необходимость активной внешней политики ЕС, отметив такие ее направления, как отношения с Великобританией, с которой союз должен согласовать договор о будущей форме отношений в связи с Brexit, расширение ЕС на Западные Балканы, отношения с Африкой и Африканским союзом, в том числе в контексте миграционной политики, а также отношения с Китаем.
«Я убеждена, что социальное измерение настолько же важно, как и экономическое. Социально и экономически справедливая Европа — это решающий момент для демократического единства. Это лучший рецепт против каждого, кто хочет ослабить нашу демократию и поставить под сомнение наше единство», — заявила Меркель.(РИА Новости)