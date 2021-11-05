Медаль Вальтера Ратенау вручена в пятницу Ангеле Меркель за выдающиеся достижения в области политики.

Как передает РИА Новости, награда лауреатке передана в Атриуме Deutsche Bank в Берлине.

Вальтер Ратенау — немецкий политик, промышленник, министр иностранных дел Веймарской республики. Институт Вальтера Ратенау ежегодно присуждает медаль его имени, её обладателями в разное время стали Ханс-Дитрих Геншер, Шимон Перес, Хиллари Клинтон, Дональд Туск, другие политические деятели.

В церемонии приняли участие и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, заместитель председателя правления Deutsche Bank AG Карл фон Рор, глава института Вальтера Ратенау Хартмут А. Юнг, профессор Кембриджского университета сэр Кристофер Кларк, актёр Кристиан Беркель.

Об «особом значении» премии Вальтера Ратенау в этом году заявил в своей приветственной речи зампредседателя правления Deutsche Bank AG Карл фон Рор. Он упомянул о полных драматизма событиях в Афганистане этим летом, подчеркнув, что внешнеполитическое влияние все шире распространяется на другие сферы и области человеческого существования. Фон Рор назвал внешнюю политику «особо сильной стороной» канцлера Ангелы Меркель, напомнив о ее роли в урегулировании еврокризиса, а также способность «усадить за стол президентов» для решения острых конфликтов. Он процитировал слова экс-президента США Барака Обамы, который отмечал «мудрый прагматизм» Меркель, ее неизменное следование «моральному компасу в сложных решениях».

Об авторитете Меркель, который вызывает «глубокое уважение в Европе и во всем мире», заявил глава института Вальтера Ратенау Хартмут А. Юнг.

«Вы работали с четырьмя американскими, четырьмя французскими и двумя российскими президентами, двумя китайскими лидерами и четырьмя британскими премьер-министрами… В какой-то степени вы воплощаете современную историю Германии и международной политики», — заявил в своей речи, обращаясь к Меркель, известный историк, профессор Кристофер Кларк.