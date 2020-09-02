Меркель считает санкции США против «Северного потока — 2» неприемлемыми

Германия поддерживает строительство «Северного потока — 2» и считает санкции США неприемлемыми. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в городе Штральзунд. Ее слова приводит газета Ostsee-Zeitung, передает ТАСС.

«Федеральное правительство всегда выступало за строительство газопровода. Экстерриториальные санкции американцев мы считаем незаконными», — сказала канцлер.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он построен на 93,5%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

В правительстве ФРГ неоднократно говорили, что поддерживают проект. Одновременно с этим указывали на то, что роль страны-транзитера газа должна в будущем сохранить Украина.