Меркель пообещала новому премьеру Украины поддержку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со вступлением в должность, пообещав ему поддержку правительства ФРГ.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Шмыгаль.
«Наши двусторонние отношения благодаря растущему сотрудничеству последних лет достигли высокого уровня. Правительство ФРГ будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбе с коррупцией и юстиции», — приводит в пятницу пресс-служба кабмина ФРГ текст поздравительной телеграммы Меркель.
| 2020-03-06T21:54:52+00:00 6 марта 2020, 23:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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