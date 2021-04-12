Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жесткой

«Немецкая промышленность, можно сказать, разделилась: индустрия в этот кризис ведет себя очень уверенно, сектор услуг сильно страдает из-за ограничений. Дальнейшее экономическое развитие зависит от того, как скоро мы сможем взять распространение пандемии под контроль. Конечно, сейчас уровень зараженности слишком высок, растет количество занятых мест в палатах интенсивной терапии в больницах, и мы должны сказать, что эта третья волна для нас стала наиболее жесткой», — сказала Меркель, выступая на открытии международной промышленной выставки в Ганновере.

Она добавила, что вакцинация остается «главным оружием» в борьбе с пандемией, а тестирование «помогает нам навести мосты» навстречу нормализации.(РИА Новости)