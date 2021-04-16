Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры, по итогам которых призвали Россию отвести войска от границы с Украиной. Такое заявление сделал представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет РИА «Новости».

По его словам, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины.

Как рассказал Зайберт, лидеры трех стран «разделяют беспокойство» якобы «ростом российского военного присутствия» на украинско-российской границе, а также в Крыму. «Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации», — заявил Зайберт.

Он добавил, что Макрон и Меркель также выразили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, отметили необходимость «полной реализации Минских соглашений с обеих сторон», а также заявили, что Париж и Берлин «продолжат свои усилия в «нормандском формате».

На этой неделе Макрон и Меркель уже заявляли, что России следует отказаться от якобы «недавнего усиления войск» у границ Украины.