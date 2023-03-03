Глава находящейся в оппозиции в Турции «Хорошей партии» Турции Мерал Акшенер заявила, что ее политическая сила не поддерживает кандидата на президентский пост, которого выдвигают другие участники оппозиционной коалиции. Об этом она заявила в пятницу, комментируя состоявшиеся накануне переговоры шести глав входящих в альянс партий.

«Пять партий согласны на выдвижение [главы Народно-республиканской партии] Кемаля Кылычдароглу. Мы не согласны и выдвинули свои предложения. Все опросы подтверждают, что реальную конкуренцию создадут [мэр Анкары] Мансур Яваш и [мэр Стамбула] Экрем Имамоглу», — сказала она. Хорошая партия вышла из оппозиционного «Национального альянса», поскольку «он перестал отражать волю народа».