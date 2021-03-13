Мэр Ниццы призвал власти Франции разрешить ему ввоз вакцины «Спутник V»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал власти Франции разрешить ему ввоз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Эстрози опубликовал также отрывок из своего интервью местному радио, где говорит, что считает нужным ускорить темпы вакцинации в городе. Он выступил за децентрализацию во Франции, пояснив, что зачастую в кризисных ситуациях региональные власти могут действовать быстрее центральных. Так, он привел в пример вопрос снабжения масками. Мэр Ниццы подчеркнул, что прошлой весной он быстро решил эту проблему в своем городе, в то время как в остальных регионах Франции наблюдался дефицит.

Кроме того, Эстрози отметил, что Ницца является городом международного значения.

Ранее cообщалось, что во Франции количество случаев заражения коронавирусом превысило 4 млн. Более 90 тысяч заболевших скончались.

Отмечалось также, что с 12 марта власти Франции смягчил ограничения на ряд зарубежных поездок (aif.ru).