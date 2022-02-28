Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал сегодняшний обстрел города российскими войсками.

Городской голова записал видеообращение, в котором назвал «военную операцию» Путина в Украине уничтожением украинского народа.

«Сегодня мы пережили очень трудный день. Сегодняшний обстрел жилых районов Харькова показал – это не военная операция, а убийство нас, уничтожение украинского народа. Впервые за многолетнюю историю Харьков пережил такое. Снаряды попали в жилые дома, убив и искалечив мирных жителей», – отметил Терехов.

«Такого за последнюю историю Харьков еще не знал. Только за сегодня – 37 раненых, из которых 3 – дети. Четыре человека вышли из бомбоубежища набрать воды – и погибли. Семья – двое взрослых и трое детей – заживо сгорели в машине. Мы вместе должны пережить это. Вместе стать сильнее. Но мы держимся. И будем держаться. И мы победим! Обязательно!», – добавил он.