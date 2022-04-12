Мэр Бучи Анатолий Федорук заявляет о 403 убитых российскими оккупантами местных жителях, еще некоторые люди считаются пропавшими без вести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинге.

«Мы имеем сегодня уже 403 тела «200-х», которые были зверски замучены, убиты… Сегодня в 10 часов начали открытие второй могилы массового захоронения. Это 56 тел. Плюс четыре частные», — рассказал Федорук.

По его словам, до сих пор 16 человек считаются пропавшими без вести.

«Надеемся, что те, кто пропал без вести, все же живы. Но скорее всего, что мы их найдем между населенными пунктами в лесах», — сказал мэр.

Кроме того, Федорук сообщил, что из 403 тел 163 человека уже были идентифицированы.

«Окончательна ли эта цифра? (403 убитых — УНИАН) Нет. Думаю, будет расти эта цифра… Осталось по самому городу Буча еще четыре небольших микрорайона, которые нужно зачистить и поднять тела с территорий, где они подзахоронены или находятся в доме», — отметил он.

На вопрос относительно информации от уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о 25 изнасилованных в Буче женщинах и девушках, Федорук ответил: «Я только могу подтвердить тот факт, о котором вы говорите… В детали вдаваться не буду, хотя кое-чем владею, потому что это все-таки частное дело каждого человека, личности, особенно женщин, которые живут ныне в Буче и будут продолжать жить».

Он также рассказал, что в Ворзеле сторож детского санатория был замучен и изнасилован. «Мужского пола. Он умер», — добавил мэр Бучи.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что для подсчета жертв в Бучанском районе нужно минимум две недели.