После продолжительного затишья уходит в небытие еще один азербайджанский банк. Центробанк аннулировал лицензию ОАО «Günay Bank», а все полномочия финансовой структуры перешли к временному администратору. Впереди вкладчиков и кредиторов этой структуры ожидает длительный путь компенсации вложений, возвращения кредитных задолженностей и прочих ликвидационных процедур.

На момент банкротства в банке оставалось 108 млн 566 тыс. манатов вложений – из них 38,5 млн манатов приходятся на застрахованные вклады населения, подлежащие возмещению по закону о полном страховании вкладов. Регулятор уже отчитался, что деньги вернут 99,9% вкладчиков банка, а остальные 70 млн манатов – не застрахованы. Соотношение портфелей вкладов и количества депозитариев показывает, что незастрахованные вложения принадлежат незначительной части клиентов этого банка, комментирует ситуацию # депутат и эксперт Вугар Байрамов.

«Следует полагать, у ряда клиентов там остаются миллионные вложения», — поясняет экономист. Он напомнил, что сейчас застрахованными считаются банковские вклады физических лиц до 100 тыс. манатов в национальной валюте по ставке 12 процентов. На вклады в инвалюте страховое покрытие распространяется только если ставка не превышает 2,5 процентов. «Фонд страхования возмещает защищенные вклады, — продолжил он. – Что же касается не страхуемых депозитов, они фактически остаются в ведении банка. Средства эти могут вернуть, только если активы финансовой структуры превышают ее обязательства. Поэтому, считаю, Фонду страхования нужно активнее заниматься еще и судьбой незастрахованных вкладчиков, а слабые банки, конечно же, лучше восстанавливать».

В сообщении ЦБ отмечается, что доля этой финансовой структуры в активах банковской системы страны незначительна и составляет всего 0,6%, в кредитном портфеле — 1%, а в пассивах сектора — всего 0,5%. Отсюда вывод: ликвидация его не составит угрозы для финансовой стабильности и устойчивости кредитно-финансовой сферы страны. По мнению аналитиков, это не последний такой случай и ряды банков продолжат редеть. На данный момент в стране осталось 24 банка, а в перспективе могут закрыться еще несколько финансовых структур, поскольку это еще и часть местной политики. Считается, что банков в стране даже больше, чем достаточно.

Из-за падения нефтяных доходов за последние десять лет количество финансовых структур сократилось с 45 до 24, а скоро вовсе уменьшится дот 20-ти, считает экономист Самир Алиев. «На этот тренд влияет и мировая тенденция сокращения числа банков, которая наблюдается на фоне развития блокчейн-технологий», — считает он.

Впрочем, версию о полном отсутствии негатива для банковской сферы из-за ликвидации очередного банка готовы оспорить представители местных экспертных кругов. По словам экономиста Эльданиза Амирова, фраза «не представляет угрозы» означает, что негативный эффект будет равен нулю, но сообщается, что из 108,56 млн манатов вкладов этого банка застраховано лишь 38,5 млн манатов.

«Солидная доля вкладов не подпадает под страхование, — поясняет он. – Все это создает ощутимое психологическое давление. Замечу, что за прошлый год азербайджанские банки увеличили свои депозитные портфели на 25,1 процентов — до 33,69 млрд манатов, где 66 процентов приходятся на юридических лиц (22,3 млрд манатов), а 34 процента (11,5 млрд манатов) – вклады физических лиц. Тенденция прироста депозитных портфелей не обошла и Gunay Bank – там он увеличился за прошлый год на 19,1 процентов — до 111,4 млн манатов. Другими словами, если банк закроется всего через четыре месяца после возросшего к нему доверия вкладчиков, возникает вопрос – как это скажется на доверии к банковскому сектору в целом?».

Уход со сцены очередного банка многие аналитики воспринимают через призму растущей монополизации кредитно-финансовой сферы страны тремя крупными банками. Совокупная рыночная доля крупнейших финансовых структур выросла к прошлому году до 65 процентов, их депозитные портфели увеличились на 13 процентов и составили 70 процентов всего депозитного сегмента, а доля кредитных портфелей доросла до 48 процентов.