Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа за сутки зафиксировано в Мексике. Как уточняет Минздрав страны, за минувшие сутки выявлен 30 371 ковид-положительный пациент.

редыдущее пиковое число заражений было зарегистрировано 18 августа прошлого года — почти 29 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных за всю пандемию превысило 4,1 млн, из них активных случаев насчитывается чуть более 155 тыс. Умерли свыше 300 тыс. человек, из них 202 за последние 24 часа.

С начала года в стране отмечается значительный рост числа новых случаев заражения ковидом. С 5 января ежедневно регистрируются более 20 тыс. новых положительных результатов тестов. Специалисты связывают это с распространением варианта «омикрон».

К настоящему времени 72,85 млн жителей республики прошли полный курс вакцинации от коронавируса, еще более 9 млн получили первую дозу необходимых препаратов. В декабре 2021 года власти начали ревакцинацию людей в возрасте 60 лет и старше. Они получают одну бустерную дозу вакцины компании AstraZeneca вне зависимости от того, чем были привиты ранее. В латиноамериканской стране проживают порядка 127 млн человек.(ТАСС)