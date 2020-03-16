Мехрибан Алиева: «Жизнь Вагифа Мустафазаде была коротка, но полна смысла»

«Вагиф Мустафазаде… Это имя вызывает в каждом из нас самые теплые чувства. Жизнь его была коротка, но полна смысла. Он пополнил мировую сокровищницу музыкальных шедевров неповторимыми образцами джаз-мугама, созданного на основе удачного синтеза имеющего глубокие корни азербайджанского мугама и джазовой музыки. Созданные им прекрасные мелодии и ритмы, будоражащие сердца людей, еще больше обогатили наше национальное музыкальное наследие и широко популяризировали его во всем мире.».

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на своей странице в Instagram.

Мехрибан Алиева заявила, что имя и творчество Вагифа Мустафазаде, 80-летие которого отмечается, живут и будут жить вечно.

«В знак почтения памяти выдающегося представителя музыкальной культуры Азербайджана Вагифа Мустафазаде в 2012 году Фондом Гейдара Алиева был издан музыкальный альбом, повествующий о жизни и творчестве композитора, а в скором времени состоится открытие после капитальной реконструкции Детской школы искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде».