Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственной независимости

«В эти дни вся мировая общественность является свидетелем непоколебимой воли, решительности, настойчивости, единства и солидарности азербайджанского народа».

Об этом говорится в публикации Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в İnstagram.

«Уверена, что именно эти качества нашего народа всегда будут содействовать успешному решению всех стоящих перед нами задач, в том числе сохранению нашей независимости! Да будет вечной независимость Азербайджана! Пусть Всевышний бережет наш народ и нашу Родину!», — говорится в публикации.