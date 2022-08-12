Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил в обстрелах Запорожской АЭС «киевских отморозков и их западных покровителей». В новом посте в своем телеграм-канале он также намекнул, что европейские атомные станции тоже могут стать небезопасными.

«Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что чисто случайно получается. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — написал Дмитрий Медведев.

С начала войны России в Украине чиновник стал активно вести телеграм-канал, критикуя Запад и украинские власти. Часто его сообщения содержат угрозы и оскорбления. Так, Медведев уже как минимум трижды грозил ядерной войной, а также обещал отомстить за удаление канала «Гоблина» в YouTube. Западных коллег он называл ублюдками и выродками, а премьер-министра Эстонии Каю Каллас — эстонской теткой.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе, там работает около 12 тысяч человек. Объект находится под контролем российской армии с начала марта 2022 года. На станции продолжает работать украинский персонал, который заявляет об угрозах от армии РФ.

В августе 2022 года АЭС уже дважды подверглась обстрелам. Украина и Россия обвиняют в них друг друга. Сейчас объект работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности из-за остановки одного из трех работавших энергоблоков, повреждения азотно-кислородной станции и вспомогательного корпуса.

10 августа стало известно о планах генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси лично посетить атомную электростанцию в Энергодаре. По его словам, только в ходе такого визита международные инспекторы смогут дать точную оценку состоянию объекта и смогут помочь «снизить опасность возможной ядерной катастрофы». (moscowtimes.ru)