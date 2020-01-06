Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

Общая сумма задолженности по ЖКУ граждан Украины составляет более 60 млрд грн ($338 млн). По мнению главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, это связано с высокими тарифами.

По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления. В ноябре 2019 года украинцы должны были заплатить за ЖКУ 15,3 млрд грн, однако погасили только 7,4 млрд грн.

«Эти данные свидетельствуют о том, что унаследованная действующей властью от режима [президента Украины Петра] Порошенко политика тарифного геноцида перестает работать. Люди, которые вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания, лекарств и оплатой ЖКУ, выбирают покупку еды и лекарств», — заявил Медведчук, слова которого опубликованы на сайте оппозиции.

Он отметил, что украинские власти ничего не сделали для снижения тарифов. 20 городов, которые согласились с предложенными рекомендациями, — маленький показатель в масштабах целой страны.

«Пока власть демонстрирует свою полную импотенцию в экономической и социальной сферах. Команду, набранную из «детского сада», надо немедленно менять», — заключил Медведчук.

4 января бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а «процесс гниения» в стране. Чтобы остановить его и улучшить ситуацию, стране нужен авторитарный режим управления. Для этого Киеву необходимо начать «крушить своих железным кулаком», чтобы враги «боялись и уважали», сказала политик (iz.ru)