“Вот я и миллионер! — воскликнул Остап с веселым удивлением. — Сбылись мечты идиота!». Остап вдруг опечалился. Его поразила обыденность обстановки, ему показалось странным, что мир не переменился сию же секунду и что ничего, решительно ничего не произошло вокруг”. Это фрагмент из романа «Золотой теленок” писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова вспомнился в связи с очередными выкрутасами армянских политиков.

Они радуются тому, что кусок ткани, именуемый армянскими фантастами «флагом Арцаха» реет в Аштараке, Капане, Спитаке и Ванадзоре. Об «достижении» этом говорится в заявлении блока “Армения”. Далее следует дань патетике в виде набора слов о том, что на «призыв борьбы, озвученный оппозицией на Площади Свободы в Ереване, откликнулись также в Сюнике».

Весь этот флеш-моб с претензией на карнавал в Рио-де Жанейро осуществлен в рамках призыва оппозиции, состоящей из посланных в том же направлении, что и русский военный корабль, политических сил. Призыв этот звучит так: “Армения, вставай, во имя «Арцаха». То есть, имеет место апелляция к тому, чего нет в реальности. Ни одна страна мира никогда не признавала «Арцах». Он существовал только в мечтах армянских националистов.

Для всего мира это были оккупированные ранее Арменией территории Азербайджана. Которые, почти полностью, были возвращены в результате 44-дневной войны. Которая завершилась освобождением священной Шуши, а всего — 5 городов, 4 поселка и 286 сел. И премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Заявления, которое по факту было актом о капитуляции.

А на нынешней неделе состоялись еще и переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Европейского союза Шарля Мишеля. По итогам которых появилось заявление Шарля Мишеля о том, что должны начаться переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Соответствующие указания даны МИД двух стран.

Это мирное соглашение будет состоять из пяти пунктов, на принятии которых настаивал официальный Баку. Главным же пунктом в этом документе является территориальная целостность Азербайджана. Армянские СМИ, политологи и оппозиция РА уже признали данный факт, причитая по поводу очередного дипломатического поражения своей страны.

Они вопят по поводу того, что в заявлении Шарля Мишеля нет ни слова об “Арцахе”, ни слова о сопредседателях Минской группы ОБСЕ. Тем более смешна и нелепа попытка «создать» что-то подобное на «Арцах» в виде размахивания тряпкой, которую выдают за флаг в армянских городах. Если такова армянская «мечта идиота», то мы им не доктора. Замечу лишь, что в РА могут хоть туалетную бумагу «Арцах» выпускать. К реалиям, сложившимся по итогам 44-дневной войны, весь этот полет фантазии армянских реваншистов не имеет никакого отношения.

Собственно, об этом официальный Баку говорил не раз, еще до 44-дневной войны.