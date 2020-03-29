МЧС проводит дезинфекцию в Баку

В соответствии с указаниями правительства Азербайджана в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории страны министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает осуществлять необходимые меры .

Как сообщает пресс-служба министерства, с 28 марта соответствующие подразделения Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям начали дезинфекцию на различных территориях города Баку.

В рамках мероприятий, проводимых в различных местах, участки дезинфицируются специальным раствором.