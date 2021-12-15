В Баку приедет Московский независимый театр со своей самой знаменитой и нашумевшей постановкой «Мастер и Маргарита» в постановке Валерия Беляковича.

Как сообщили # во Дворце Гейдара Алиева, где будет представлен спектакль, гастроли театра запланированы на февраль 2022 года.

Главную роль в постановке исполнит известная российская актриса Ольга Кабо.

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 7 лет, и он заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побив все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

Самый знаменитый роман Булгакова, окутанный мистикой и скандалами, в постановке Беляковича отличается удачно продуманными мизансценами, танцами, роскошными костюмами и лазерным шоу. Но самая большая ценность спектакля, по многочисленным отзывам зрителей в соцсетях — это блестящая игра актеров и мастерство художника по свету.

«Зрителей словно переносят в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки, буквально притягивают к себе и очаровывают», «Спектакль, породивший массу слухов и сплетен и очаровавший более миллиона зрителей. «Мастер и Маргарита», — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века», — пишут те, кто уже посмотрел спектакль.

«Мы репетировали с утра до вечера, много говорили о романе, читали дневники Булгакова. То есть, подошли к материалу очень серьезно. Меня часто спрашивают о мистике этого произведения. Мой ответ, что мистика только в великой любви, которая «выскочила перед героями, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила их сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож…», — рассказывает журналистам о спектакле Ольга Кабо, подчеркивая, что сыграть такую роль — это большое счастье для актрисы.

Вместе с ней на сцену в Баку выйдут такие звезды театра и кино, как Ивар Калныныш, Андрей Бута, Владимир Бегма.