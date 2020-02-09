Массовые беспорядки в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел стран Алексей Калайчиди.
«Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. <…> Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», — сказал Калайчиди.
Информация об инциденте попала в соцсети и вызвала ажиотаж среди молодежи, в итоге это вылилось в массовую драку, добавил он.
| 2020-02-09T13:35:55+00:00 9 февраля 2020, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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