Массовые беспорядки в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт

«Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. <…> Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», — сказал Калайчиди.

Информация об инциденте попала в соцсети и вызвала ажиотаж среди молодежи, в итоге это вылилось в массовую драку, добавил он. По последним данным, в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области погибли десять и госпитализированы 50 человек, еще 50 задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.(РИА Новости)