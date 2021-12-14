Гонконг планирует начать с января программу массовой вакцинации населения третьей дозой препарата компании BioNTech. Об этом сообщила во вторник на своей последней в этом году пресс-конференции глава местной администрации Кэрри Лам.

«Вчера я дала указание департаменту здравоохранения о необходимости перехода к стадии введения жителям третьей дозы вакцины от BioNTech. Мы надеемся расширить эту программу в начале января», — сказала она.

В настоящее время бустерную дозу здесь могут получить только пожилые люди и представители уязвимых групп населения. В общей сложности пока было распределено 266,5 тыс. таких доз. При этом в мегаполисе уже полностью привиты 68% населения.

По словам Лам, ее администрация принимает все меры для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса. В настоящее время в Гонконге было выявлено 7 случаев заражения данным вариантом, однако они не вышли за пределы аэропорта и карантинных отелей.(ТАСС)