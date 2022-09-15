Депутаты маслихата Нур-Султана на слушаниях 15 сентября «единогласно» поддержали инициативу о возвращении столице названия Астана. Выступавшие на заседании общественные деятели высказались за возвращение прежнего названия столице.

Член столичной ономастической комиссии Буркитбай Аяган сказал, что решение о переименовании столицы в 2019 году в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева могло быть «поспешным». Аяган призвал «признать заслуги» первого президента.

— Бывают такие случаи в истории государств. И наше предложение — о возвращении городу имени Астана — более соответствует требованиям, — сказал Буркитбай Аяган. По его мнению, переименование позволит «объединить общество», «потому что мы видим раскол».

— Думаю, что и Нурсултан Абишевич [Назарбаев] тоже, наверное, поймет и не обидится, — добавил он.

Секретарь Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы заявил, что «судьба государства дороже судьбы одной персоны». Как заметил Капулы, название Нур-Султан увековечено в произведениях писателей и сохранится в истории. По его словам, в рамках «нового и справедливого Казахстана». Астана будет иметь «большое влияние на судьбу Казахстана». Поэтому «историческое решение» о возвращении столице прежнего названия «считаем верным» и «иного мнения у писателей нет», сказал Даулеткерей Капулы.

Предложение о переименовании столицы будет направлено на подпись президенту, если его одобрит республиканская ономастическая комиссия при правительстве. (azattyq.org)