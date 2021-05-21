Маска пригласили в Россию для обсуждения производства Tesla

Минпромторг пригласил руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска приехать в Россию для обсуждения возможного запуска производства Tesla в стране, сообщает РИА Новости.

«Мы были рады узнать, что Вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — говорится в Twitter ведомства.

Ранее Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», допустил скорое официальное появление Tesla в России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уже назвал Подмосковье лучшим местом для завода Tesla в России.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также пригласил Маска в регион для запуска на одной из имеющихся площадок производства Tesla.