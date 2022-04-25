Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и Twitter могут прийти к соглашению о покупке соцсети предпринимателем уже в этот понедельник, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения. Он разъяснил, что Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности 25,5 миллиардов долларов (причем 12,5 миллиардов — под залог акций Tesla). Еще 21 миллиард Маск готов предоставить самостоятельно.

«Twitter находится на завершающем этапе переговоров о продаже Илону Маску. По словам источника, социальная сеть работает над выработкой условий сделки и может прийти к соглашению уже в понедельник, если переговоры пройдут гладко», — говорится в сообщении агентства.

Цена акций Twitter на таких новостях подскочила на 5% на предварительных торгах. А акции Tesla, с учётом планируемого залога её активов, снова не оценили эту новость и стали дешеветь на 3,5%.