Маршал авиации Муджахид Анвар Хан о турецких беспилотниках и победе Азербайджана

Командующий ВВС Пакистана маршал авиации Муджахид Анвар Хан отметил решающую роль боевых беспилотников турецкого производства в победе Азербайджана в Карабахской войне. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Ранее Муджахид Анвар Хан побывал с дружеским визитом в Азербайджане, где обсудил вопросы развития сотрудничества и дальнейшего расширения связей между ВВС Азербайджана и Пакистана, а также проведения совместных военных учений.

Командующий ВВС Пакистана также считает Турцию своим «вторым домом».

«Мы одна нация, два государства», — отметил он.

Муджахид Анвар Хан также подчеркнул, что отношения между Турцией и Пакистаном по своему уровню являются беспрецедентными в мире. И эти отношения необходимо сохранить и передать будущим поколениям.

По его словам, Турция и Пакистан имеют общий взгляд на обеспечение стабильности, мира и процветания в регионе, особенно для мусульманских стран. Муджахид Анвар Хан добавил, что ярким свидетельством этого является поддержка Азербайджана Турцией.

«Я приветствую растущее сотрудничество между Турцией и Пакистаном в оборонной сфере. У нас сформировались образцовые отношения», — сказал маршал.

Муджахид Анвар Хан добавил, что Турция добилась значительного прогресса в военной промышленности. Он подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты турецкого производства сыграли решающую роль в победе Азербайджана в Карабахе. По его словам, Пакистан также добился значительных успехов в оборонной промышленности, и двум странам следует углублять сотрудничество в этой области.