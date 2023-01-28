Посольство Марокко в Багдаде вновь открылось в субботу после 18-летнего перерыва. В торжественной церемонии приняли участие главы МИД королевства и республики Насер Бурита и Фуад Хусейн, сообщает информационный портал Hespress.

Как отмечается, глава внешнеполитического ведомства североафриканского королевства заверил Хусейна в «поддержке Марокко единства и суверенитета Ирака». По мнению наблюдателей, визит Буриты имеет большую важность и открывает новый этап в отношениях Марокко и Ирака.

«Это важный признак уверенности Марокко в новом Ираке», — подчеркнул глава марокканской дипломатии, говоря о своем визите и открытии посольства.

Согласно намеченным планам, две страны намерены развивать отношения во многих сферах, включая консультации по политическим вопросам, торгово-экономическое сотрудничество, борьбу с экстремизмом, укрепление взаимодействия в сфере безопасности, обмен опытом в различных областях.

Посольство Марокко в Багдаде было закрыто в 2005 году в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в Ираке.