Мария Захарова вызвала Алексея Навального на онлайн-дебаты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала оппозиционера Алексея Навального на дебаты в онлайн-режиме, которые должны состояться уже в пятницу, 1 мая. Поводом для вызова стали критика в ее адрес из-за того, что в интервью журналисту Михаилу Зыгарю она упрекнула в безответственности россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса.

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Позднее она добавила, что «прямой разговор» состоится 1 мая.

Алексей Навальный в ответном посте в Facebook согласился на дебаты. «В обычной ситуации, я бы вас проигнорировал — вы просто информационная обслуга. Однако, ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично», — написал он.

Интервью Михаилу Зыгарю на его YouTube-канале Захарова дала 28 апреля. В нем она, в частности, заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом «из-за своего эгоизма и безответственности». Зарубежную поездку на фоне пандемии коронавируса она назвала «серьезным, ответственным и очень рисковым предприятием».

Дебаты Захаровой и Навального должны были состоятся 1 мая в 17:00 (18.00 по бакинскому) и пройти на канале «Навальный LIVE». Чтобы никто не переговаривал по времени и у каждого была возможность выступить и сказать свою позицию, модерировать дебаты должен был журналист Алексей Пивоваров.

Но впоследствии онлайн-дебаты сорвались из-за разногласий по формату их проведения. Об этом написал в Twitter журналист Алексей Пивоваров. (DW)