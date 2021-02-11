Мария Захарова: «Связь между Нагорным Карабахом и Арменией осуществляется по Лачинскому коридору»

«Связь между Нагорным Карабахом и Арменией осуществляется по Лачинскому коридору. Об этом говорится в 6-м пункте трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября. Вы это хорошо знаете и без меня».
Как передает АПА, об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос армянского журналиста в связи с использованием армянами Нагорного Карабаха дороги Агдере-Варденис.
М.Захарова напомнила армянскому журналисту, что связь между Нагорным Карабахом и Арменией осуществляется по Лачинскому коридору.
Представитель российского МИД затронула также вопрос о военнопленных.«По вопросу возвращения военнопленных мы работаем и с азербайджанскими коллегами, и с армянскими коллегами».
По ее словам, в то же время работа по возвращению военнопленных проводится и по линии размещенного в зоне конфликта российского миротворческого контингента.
«Совсем недавно при посредничестве командующего российскими миротворческими силами состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись один азербайджанский и пять армянских военнопленных. В целом исходим из того, что оптимальное решение данного вопроса – обмен по формуле «всех на всех». Это наша позиция. Именно об этом говорили президент России и министр иностранных дел нашей страны», — подчеркнула М.Захарова.