Мария Захарова: «Россия выступает за политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта»

Оптимизм остается по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы выступаем за политическое урегулирование этого уже затянувшегося длительного кризиса путем переговоров», — сказала она.

Захарова отметила, что Россия делает все возможное, чтобы нести свой конструктивный вклад, не только как государство, но и как посредник, участвующий в соответствующей работе Минской группы ОБСЕ.

«Хотя каких-то кардинальных продвижений нет, я могу подтвердить, что оптимизм остается», — сказала она.