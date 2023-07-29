Буквально вчера в # вышла статья «Сказал, как отрезал: TOP-10 идиотизмов в путинской России», в которой, как видно из названия, были перечислены нелепые и глупые заявления официальных лиц и пропагандистов (https://zerkalo.az/skazal- kak-otrezal-top-10-idiotizmov- v-putinskoj-rossii/).

Внутренне чутье, да и простая логика подсказывала, что неудачи России на украинском фронте, сказывающиеся на психике россиян, «родят» еще много таких идиотических перлов. И вот в списке ТОП-10 прибыло. 11-ый маразм был озвучен на потеху достопочтенной публики официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Людям со слабой нервной системой и повышенным давлением слушать Захарову не рекомендуется.

Итак, сия дама с серьезным лицом несет несусветную чушь.

«Украинцы хотели бы себе такого президента, как российский лидер Владимир Путин: открытого, решительного, знающего, говорящего не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона», — предположила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин, а у них всё время те, кого им даёт Запад. Это Фрейд, понимаете», — сказала она.

По её мнению, Зигмунд Фрейд во многом мог бы объяснить то, что происходит с Украиной, «очень быстро и свойственными ему категориями».

«Они [украинцы] ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно — открытого, решительного, знающего, говорящего, как вы говорите, не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чём он говорит», — отметила представитель МИД.

Вот интересно, на чем основывается предположение Захаровой, которое звучит как твердая убежденность, о том, что украинцы хотели бы видеть у себя президентом Путина? Для того, чтобы предполагать, должны быть хотя бы малейшие детали, очертания фактов.

Их нет и быть не может, а потому «предположение» Захаровой смешно, нелепо и глупо. А человеку, занимающему столь высокий дипломатический пост, изрыгать подобный маразм не подобает. Даже если «победоносная» война в Украине, оказалась, совсем не победоносной.

Вторая замечательная мысль Захаровой, которая оказалась для нее же ловушкой. Если украинцы ненавидят Путина потому, что они хотели бы видеть его своим президентом, то точно также (по логике Захаровой) можно утверждать и обратное. То есть, россияне ненавидят Зеленского потому, что хотят видеть его президентом России. Согласитесь, очень неприятный конфуз для госпожи Захаровой.

И таких примеров можно привести массу. Русские во время Второй мировой войны ненавидели Гитлера потому, что хотели видеть его своим лидером. Американцы умирают от желания видеть во главе государства Ким Чен Ына и так далее.

А вот насчет Зигмунда Фрейда Захарова права, но в ином контексте. Поработав с представителем МИД РФ, отец психоанализа открыл бы для себя много нового…