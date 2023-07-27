После военного вторжения России в Украину в сознании россиян, словно произошел крен. Причем, крен произошел отнюдь не в лучшую сторону. Большинство граждан России как-будто заразились тяжелой болезнью: откровенной глупостью. Причем, что примечательно: чем выше социальный статус гражданина, тем идиотичнее высказанная мысль, принятое решение. Сегодня мы вспомним топ-десятку глупых высказываний российских чиновников, телеведущих, пропагандистов.

На десятое место можно поставить слова Путина о создании Украины Владимиром Лениным. На пресс-конференции, дабы оправдать агрессию, Путин заявил, что Украину создал Владимир Ленин.

«Мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22 года – союзный и 24 – год Конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано», – подчеркнул Путин.

Согласитесь, что нелепая мысль очень созвучна с пропагандистским клише армян о том, что Азербайджан моложе кока-колы.

Девятое место можно присудить все тому же Путину, который поручил активизировать работу по распространению в школах и вузах военной пропаганды, на которую в бюджете текущего года заложены рекордные 40 млрд рублей. Представляете, система образования России не самая совершенная в мире, и проблем в ней хоть отбавляй. Но гигантская сумма уходит на воспитание детей в духе агрессоров. Этакая разновидность гитлерюгенда.

Далее, на восьмом месте идет решение об увольнении знаменитой актрисы Лии Ахеджаковой из театра «Современник» за осуждение войны в Украине. Видимо, и в театре, как в российском обществе, слово «мир» не в почете.

Седьмое место мы отдали вице-спикеру законодательного собрания Новосибирской области России Анатолию Кубанову, который потребовал отобрать у населения средства доступа в интернет. В опубликованной им статье говорится, что «правящие транснациональные элиты строят глобальный цифровой термитник и навязывают технологическую революцию», а «туземные правительства, загоняющие свои народы в интернет, лишаются власти», поэтому «Россия — флагман надежды».

По мнению депутата, интернет — это «оружие массового информационно-психологического поражения» и необходимо «решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота». Вот уж точно, как в фильме: «В то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной», российский депутат предлагает запретить интернет. Умом не понять – точно сказано.

На шестом месте идет российский телеведущий Владимир Соловьёв, призвавший объявить территории Польши и Британии легитимными для ударов. Это насколько нужно быть «патриотическим» идиотом, что в тяжелые дни России в Украине создавать себе дополнительные проблемы.

Пятое место мы отвели вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. В самом начале агрессии, когда Россия столкнулась с многочисленными санкциями, в Толстом проснулся невероятный патриотический дух и он изложил «гениальные» мысли по поводу автопрома.

«И так будет со всем. Так будет с автомобильными предприятиями, которые локализованы на территории России, в случае, если их иностранные собственники покинут наш рынок. Они будут национализированы и будут выпускать те же самые «Фольсвагены», но под другим названием. Пусть будет «Буратино», и поедем», — в патриотическом угаре гордо заявил Петр Толстой.

Эк, как завернул! Ладно, с «Макдональдсом» еще с грехом пополам можно согласиться, но когда депутат замахнулся на автопром, тут уж извините, диагноз однозначный. И поход к психиатру обязателен, причем немедленно. С этим делом откладывать нельзя.

Знаете, наверное, немцев после поражения во второй мировой войне так еще никто не оскорблял и не унижал. Российский автопром, который является объектом для насмешек даже в самой России, собирается выпускать «Фольксвагены-Буратино».

Четвертое место. Под прессом санкций в апреле прошлого года Россия предложила Индии вести торговлю между странами в национальной валюте — рупиях и рублях. Ну и как Россия собирается использовать рупии и, главное, где? А доллар и евро получили ощутимый «удар» со стороны рублей и рупий.

Третье место. Недавно в прямом эфире телеканала Маргарита Симоньян заявила, что слабость армии РФ в Украине поясняется… большой любовью РФ к украинцам, поскольку Москва «бережет братский народ». Думается, что эта несусветная чушь даже в комментарии не нуждается.

Второе место. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вполне серьезно заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями… комаров.

Не думаю, что кто-то из людей питает симпатию к комарам, но на сей раз они выступают не в роли кровопийц, а жертв. Но какова фантазия?

И, наконец, первое место мы присудили невероятному абсурду. Полиция Москвы задержала 10-летнюю девочку после того, как директор школы, где она учится, сообщила в МВД, что пятиклассница использует в чате с одноклассниками аватарку с желто-синими цветами.

По словам матери школьницы, ее вызвали в «Школу в Некрасовке», чтобы обсудить, почему дочь пропускает «Разговоры о важном» — патриотические уроки, начавшиеся в этом учебном году. На встрече женщину спрашивали об аватарке дочери. Также ей сообщили, что один из родителей одноклассника дочери пожаловался на то, что ребенок опубликовал в чате опрос про мир и войну.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Российское общество деградирует, скатываясь в средневековье. Представьте себе, что из-за каприза одного человека, решившего пойти войной на Украину, огромная Россия практически изолирована от всего мира. И даже африканские страны, которые вряд ли можно считать прогрессивными, пренебрегли Россией. Две трети лидеров Африки отказались ехать на саммит к Путину….