Маразм крепчает: Ереван возбуждает дело против Анкары!

Прокуратура Армении завела уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Ранее Ереван неоднократно заявлял, что в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана участвовала Турция, поставляя военную технику и наемников.

По информации прокуратуры Армении, «ответственные должностные лица военно-политического руководства Турции предоставили денежные средства, а также оружие и боеприпасы международным террористическим группировкам «Султан Сулейман Шах» («Аль-Амшат»), «Сукур», «Аль-Хамзат», «Султан Мурад» и выбрали среди членов группировок наемников-террористов, чтобы обеспечить их беспрепятственный переход через границу Сирии и Турции в Азербайджан».

В Ереване до сих пор утверждают, что с конца сентября в боях на стороне Азербайджана выступили более 2 тыс. таких наемников. Так считает это ведомство. В связи с этим прокуратура Армении возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (финансирование терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Но читая эти строки, поневоле кажется, что речь идет о чьих-то фантазиях. О попытках скрыть нанесенную психическую травму имитацией прокурорской деятельности, якобы могущей каким-то образом наказать власти соседней державы.

На что вообще тут расчет? Подумать только — Ереван возбуждает дело против Анкары! Чего хочет добиться прокуратура Армении, и может ли она на это рассчитывать? И даже если бы могла бы — причем тут Армения? Ведь речь идет о Карабахе, а он — не территория Армении. Для чего это всё делается, да еще в такой непростой период для Армении? Свои мнения по этому поводу выразили # известные эксперты.

Депутат ММ Расим Мусабеков:

— То, что армянская прокуратура возбудила дело против Турции по каким-то наемникам, которые якобы сражались во Второй Карабахской войне – это полная дурь. Им бы со своими преступниками на территории Армении разобраться. С теми, кто устраивали массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы, во многих других местах. Разрушали азербайджанские памятники, города. Совершали преступления и убийства на территории самой Армении – я имею в виду политические преступления и массу других.

Прокуратура Армении занимается глупым, дешевым пиаром, который юридически ничтожен. Никаких последствий подобного рода решения армянской прокуратуры иметь не будут, и вообще это какой-то бред, по большому счету.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Здесь следует говорить о том, что армянское правительство решило оседлать антитурецкую волну, и на этом фоне возбуждает подобные «уголовные дела».

С точки зрения процессуальности, указанное дело яйца выеденного не стоит. Однако с точки зрения политической огласки, которую вот эти липовые дела могут получать среди ангажированных кругов на Западе, это такой достаточно привлекательный элемент в антитурецкой кампании.

Дело в том, что различные политические круги в Европе (и об этом многие знают) сегодня пытаются обвинить Турцию в том, что она поддерживает терроризм. В частности, террористические группы в Сирии, в Ливии. По их мнению, Турция вроде бы осуществляет менеджмент над этими террористами, и направляет их туда, куда захочет.

Но никакой доказательной базы у таких утверждений нет, и вот армянское правосудие решило, видимо, подсуетиться и создать эту самую «доказательную базу» — чтобы потом просто продать ее повыгоднее тем интересантам на Западе, которые могут этой темой воспользоваться. Вот и все. То есть, основной интерес в этом и заключается.

И я думаю, что все-таки это будет еще одно армянское дело, шитое белыми нитками. И потому серьезную доказательную базу на этом «деле» построить будет очень сложно. Если не невозможно.

Поэтому, как всегда в похожих случаях, эта затея обречена на провал, либо же будет иметь какое-то внутреннее пользование, чтобы подсластить ту горькую пилюлю, которую армянская сторона получила в результате поражения в войне с Азербайджаном.